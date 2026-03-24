Александр Козловский: Озвученные на съезде РСПП в Пскове проблемы обсудят в Москве

Прошедший съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей стал важной подготовительной площадкой перед федеральным мероприятием, заявил руководитель регионального отделения РСПП, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на пресс-подходе 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы напомнить, что наш региональный съезд проходит в канун федерального съезда. И, конечно, те проблемы и вопросы, которые озвучивались, будут обсуждаться непосредственно уже в Москве, при участии нашего президента Владимира Владимировича Путина», — отметил депутат.

Одним из главных преимуществ съезда он назвал его объединение с региональным промышленным форумом. Это позволило объединить на одной площадке большое количество производственников, включая представителей других регионов.

«Это всегда полезно — есть возможность найти и создать кооперационные связи. В первую очередь мы надеемся, что это благоприятно скажется на развитии экономики и развитии промышленности в Псковской области», — подчеркнул Александр Козловский.

Депутат также пояснил, что основной задачей съезда был не столько поиск «окончательных решений», сколько обмен мнениями и лучшими практиками.