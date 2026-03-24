Александр Козловский: Озвученные на съезде РСПП в Пскове проблемы обсудят в Москве

Прошедший съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей стал важной подготовительной площадкой перед федеральным мероприятием, заявил руководитель регионального отделения РСПП, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на пресс-подходе 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Одним из главных преимуществ съезда он назвал его объединение с региональным промышленным форумом. Это позволило объединить на одной площадке большое количество производственников, включая представителей других регионов.
Депутат также пояснил, что основной задачей съезда был не столько поиск «окончательных решений», сколько обмен мнениями и лучшими практиками.
