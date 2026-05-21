 
Экономика

Эксперты назвали главные барьеры роботизации бизнеса

Дефицит кадров, высокая стоимость технологий, недостаток частных инвестиций, нехватка производителей отечественных решений и отсутствие четких регламентов интеграции в различные производства — ключевые барьеры для роботизации российской промышленности. К таким выводам пришли эксперты ИТ-холдинга Т1 (Департамент цифрового консалтинга), результаты исследования были представлены на сессии «Особенности национальной роботизации. Любовь, MES и роботы» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

При этом 41% предприятий сегодня выбирают для внедрения именно отечественные разработки, а 23% компаний готовы инвестировать в промышленных роботов более 100 млн рублей в 2026 году. По  оценкам Kept и «Промышленной робототехники», в 2025 году плотность роботизации в России выросла на 36% и достигла 40 роботов на 10 тыс. работников. Однако такие темпы пока не позволяют стране войти в топ-25 государств по этому показателю, в 2024 году Россия занимала 43-е место в этом рейтинге: в эксплуатации находятся 20,8 тыс. промышленных роботов, тогда как парк в Китае, например, превышает 2 млн. Основными потребителями промышленных роботов в России выступают фармацевтика (35%, ~7,28 тыс. ед.), пищевая промышленность (25%, ~5,2 тыс. ед.), автомобилестроение и металлургия (по 15%, по ~3,12 тыс. ед.).

Отставание России от мировых лидеров связано сразу с несколькими факторами: в ведущих экономиках промышленность занимает значительную долю ВВП, стоимость рабочей силы выше, а государственные программы поддержки роботизации были запущены раньше. Так, китайская стратегия «Сделано в Китае 2025» стартовала еще в 2015 году, тогда как аналогичные меры поддержки в России начали активно развиваться только после 2020 года. 

Роботизация российской промышленности — технологический и экономический стимул для бизнеса. Помимо преодоления дефицита линейных кадров, ее дальнейшее развитие может увеличить производительность на 25,1% в обрабатывающих производствах к 2030 году, а также стать стимулом для роста квалификации рабочих и их зарплат – на 11,5%. Пока отечественный рынок сталкивается с нехваткой профильных специалистов: 43% компаний отметили дефицит инженеров по автоматизации, 41% — конструкторов, 35% — инженеров-электронщиков, 31% — программистов роботов. Спрос на них растет: по итогам 2025 года количество открытых вакансий, связанных с использованием робототехники, увеличилось на 13%.

«Средний срок окупаемости робототехнических проектов сегодня составляет от 2,5 до 6 лет. Тем не менее, роботизация способна стать условием технологического суверенитета и драйвером роста всей российской промышленности. Для этого нужны надежные игроки, способные реализовывать не точечные проекты, а комплексную долгосрочную стратегию. Это другой масштаб мышления и компетенций. Мы видим этот тренд и считаем его закономерным этапом развития технологического рынка в стране», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.
