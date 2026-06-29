Андрей Козлов: Наша цель – сделать сельский быт по-настоящему комфортным

Сельское хозяйство во всех странах мира требует поддержки, и Россия – не исключение, подчеркнул депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель экономического комитета, куратор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов во время участия в XXIII Съезде «Единой России» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
Парламентарий уверен, что предложения по развитию аграрного сектора и сельских территорий, собранные в регионах, станут важной частью новой пятилетней Народной программы «Единой России».
На XXIII Съезде единороссы обсудили предложения, собранные по всей стране для новой Народной программы. Итоговый текст программы утвердят в августе. Также определили кандидатов на выборы в Госдуму.
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