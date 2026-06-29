 
Экономика

Андрей Козлов: Наша цель – сделать сельский быт по-настоящему комфортным

0

Сельское хозяйство во всех странах мира требует поддержки, и Россия – не исключение, подчеркнул депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель экономического комитета, куратор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов во время участия в XXIII Съезде «Единой России» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Сельское хозяйство во всех странах мира требует поддержки, и Россия – не исключение. В числе наших главных приоритетов – исконно псковское молочное животноводство, развитие растениеводства и помощь фермерам. И, конечно, программа комплексного развития сельских территорий. Наша цель – сделать сельский быт по-настоящему комфортным. Чтобы люди ехали на землю, работали, растили детей и кормили свою страну», - подчеркнул Андрей Козлов.

Парламентарий уверен, что предложения по развитию аграрного сектора и сельских территорий, собранные в регионах, станут важной частью новой пятилетней Народной программы «Единой России».

На XXIII Съезде единороссы обсудили предложения, собранные по всей стране для новой Народной программы. Итоговый текст программы утвердят в августе. Также определили кандидатов на выборы в Госдуму.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026