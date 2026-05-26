«Дневной дозор»: Что дает Псковской области и бизнес-сообществу участие в экономических форумах? 

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему участия Псковской области в экономических форумах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Совсем скоро начнет свою работу Петербургский экономический форум, в котором Псковская область, по традиции, принимает участие уже порядка 20 лет подряд. Ежегодно от региона собирается большая делегация участников, которая на экономическом форуме представляет достижения, инвестиционные проекты и доклады о развитии областной экономики. По итогам форума в портфеле правительства региона оказывается несколько соглашений и договоров о намерениях.

В качестве позитивного примера развития производства пару лет назад на стенде Псковской области на ПМЭФ представляли «болотоход». Подразумевалось, что в обозримом будущем практически ручная сборка этих машин (в основном — из импортных комплектующих) превратится в полномасштабное производство с полным импортозамещением. Правда, о создании завода по выпуску болотоходов в нашем регионе — пока никто и не слышал.

Многие предприниматели Пскова скептически относятся к участию в подобных форумах, так как считают, что региону попросту нечего показывать. А платить немалые деньги, чтобы слушать разговоры о том, как в других регионах все радужно, не очень-то хочется.

Есть и те, кто считает, что раньше экономический форум задумывался как мощная инвестиционная площадка, куда должны были приезжать западные партнеры, но после известных геополитических событий американцы и европейцы забыли к нам дорогу. В лучшем случае, на форум прилетают представители Азии и Африки.

Также, по мнению многих наблюдателей, в последние годы мероприятия, подобные Петербургскому экономическому форуму, превратились в площадку не для бизнесменов, а для чиновников. Каждый субъект Федерации направляет туда делегацию из десятков госслужащих, которые рассказывают об успехах своего региона, и форум превращается в своего рода «ярмарку тщеславия».

Так что же дает Псковской области участие в экономических форумах? Какую выгоду от участия в них получает область и бизнес-сообщество? И есть ли эта выгода вообще? Эти вопросы мы зададим представителям предпринимательского сообщества региона в программе «Дневной дозор».

По словам министра экономического развития Псковской области Андрея Михеева, в этом году Псковская область также будет представлена на Петербургском экономическом форуме. Программа же, с которой наш регион на него отправится, со слов Андрея Михеева, пока что находится в разработке. Он также перечислил и те плюсы, которые видит для нашего региона от участия в данном мероприятии.

«Это, по сути, ведущая площадка, на которой, во-первых, анонсируются решения, традиционно выступает президент по экономической тематике, дается ряд поручений. С этой стороны, это мероприятие, которое задает вектор определенный, в том числе экономической инвестиционной политике нашей страны. С точки зрения участия регионов и их команд, эта площадка удобна тем, что на ней есть хорошая возможность организовать достаточно большое количество встреч как с действующими партнерами региона (это и институты развития, и инфраструктурные какие-то организации, инвесторы, в том числе потенциальные для региона), так и с какими-то новыми организациями, будущими партнерами. Поэтому всегда все регионы, и мы в том числе, стараются участвовать в этом форуме. Что касается текущего года, программа работы еще формируется, обязательно ближе к форуму обо всех новостях, встречах, договоренностях будет информировать губернатор в первую очередь, поэтому тоже рассчитываем, что форум пройдет успешно».

Депутат Государственной Думы, секретарь реготделения «Единой России», руководитель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский считает, что участие Псковской области в экономических форумах дает возможность представить регион как инвестиционную площадку для реализации масштабных проектов. По его наблюдениям, именно на подобных мероприятиях зачастую и находятся нужные региону инвесторы.

«Конечно, участвовать в работе подобных площадок просто необходимо. Эффективность во время форума мы можем и не оценить, но в последующем многие проекты реализуются благодаря таким площадкам, потому что это возможности: возможность найти инвесторов, возможность общаться с профильными министерствами (это в первую очередь министерство промышленности, министерство экономики, финансов). Здесь можно провести хорошие встречи, переговоры. В целом это, наверное, площадка возможностей. Можно представить регион, как площадку для каких-либо инвестиций, для промышленных предприятий - найти каких-то контрагентов и заказчиков продукции, выпускаемой этими предприятиями. Поэтому, в целом, конечно, я считаю, просто необходимо региону и предприятиям участвовать на этих площадках».

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников воспринимает Петербургский международный экономический форум как удобную площадку для формализации подготовленных в течение года соглашений, так как большое количество руководителей отраслей, компаний, госкорпораций и первых лиц регионов находятся в одном месте в одно и то же время каждый год. Он рассказал и о значении экономического форума для нашего региона и для его предприятия.





«Форум имеет значение для правительств регионов и руководства экономических зон с точки зрения привлечения новых предприятий и расширения сотрудничества с международными инвесторами, так как мероприятие, на мой взгляд, ориентировано в первую очередь на международных инвесторов. Оно актуально для лидеров деловых сообществ, которые могут выступать посредниками между новыми, потенциальными инвесторами и регионами. С точки зрения интересов «АВАРа», участие мне кажется не таким актуальным, так как в нашей замкнутой автомобильной среде мы все достаточно хорошо знакомы, а потенциальным инвесторам непосредственно в автокомпонентную отрасль или ищущим в ней партнеров обязательно будут делать отдельную качественную аналитику по предприятиям профиля, и «АВАР» туда попадет».



А вот директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова не разделяет оптимизма тех, кто находит выгоду для региона от участия в экономических форумах. Сама же она не видит смысла от посещения подобных мероприятий, ведь, по мнению опытного руководителя, о решении каких-либо проблем — бизнеса, в том числе — и легкой промышленности, речь там не идет.



«Эти форумы, я могу сказать, это времяпрепровождение всех людей, которые туда собираются. Может, кому-то это что-то и дает, но мы туда не ездим. Мы люди конкретного дела. Мы выпускаем продукцию, мы хотим одеть красиво мужчин, детей и так далее. Может, нам и дадут там слово, только решать там некому. Как начинаются форумы, закрывается возможность нашим покупателям поехать к нам на представительство, потому что перекрываются дороги, там бывают высокопоставленные люди. Ну а то, о чем они там разговаривают, это, наверное, друг для друга, но не для решения вопросов промышленности».

Генеральный директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк следит за результатами экономических форумов, на которых была представлена Псковская область, через СМИ и придерживается мнения о том, что если благодаря участию в них будет заключаться все больше полезных договоров и соглашений, как для предприятий, так и для жителей области, то «овчинка стоит выделки».





«Губернатор и команда правительства Псковской области подписывают соглашения, которые готовятся заблаговременно, и там форма подписывается. Если эта традиция будет продолжаться, и бизнес будет приходить, и правительство Псковской области будет создавать рабочие места и инвестировать в производство, то, если по результатам экономического форума 2026 года будет подписан еще ряд соглашений, который позволит создать на территории субъекта новые предприятия, либо расширить и модернизировать их, значит это уже хороший результат. Он должен быть, какие-то соглашения, наверное, уже готовятся, будут подписаны. Насколько я читал, не только там будут подписываться по созданию новых предприятий, но и, по-моему, с «Россети» и «Газпром» подписываются соглашения о модернизации в субъекте. То есть это тоже положительные решения, которые тоже несут для нас, для предприятий, для жителей только положительные бонусы».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий экономические форумы считает не более чем имиджевыми встречами чиновников. По его оценке, ни от встреч, которые там проходят, ни от документов, которые на этих форумах подписываются, — смысла нет.





«С точки зрения среднего и малого бизнеса, экономический форум такого формата не имеет никакого смысла. Вы там просто поошиваетесь в коридорах и в залах, что называется, и вернетесь. Дальше, что касается значения этих форумов. Был недавно Московский экономический форум, теперь Санкт-Петербургский. Ну если бы было так, допустим, собрался форум, собрались какие-то делегации, предприниматели. А предпринимателей на форумах мало, там, я смотрю, предпринимателей нет, там чиновники. Они тоже, конечно, имеют отношение к экономике, но предпринимательством там почти что даже и «не пахнет». Тем не менее собрались они, приняли какое-то решения, обратились в Государственную Думу, предоставили десять документов после этого форума, Дума их рассмотрела и пять приняла к рассмотрению. В таком случае был бы какой-то толк. А этого ничего нет, мы этого не слышим. Они там собираются, в лучшем случае громко поговорят о проблемах бизнеса, а сейчас проблем более чем, выше головы, что называется. Сейчас лучше не по форумам ездить, а работать у себя в бизнесе, на своем рабочем месте. То есть это бесполезные сборища, наверное, я считаю, что ни о чем. Но тем не менее, может, кто-нибудь хочет съездить на кого-то посмотреть, послушать, с кем-то поздороваться, с кем-то познакомиться. Но познакомиться с кем-то можно и в трамваях, и в поездах по большому счету. Событие с малым эффектом, раньше, по крайней мере, была такая тема. На Московском, Санкт-Петербургском или Псковском экономическом форуме подписано на 200 миллиардов или на 200 миллионов контрактов. Это полная чушь! На экономических форумах никакие контракты не подписываются. Контракты готовятся, более-менее приличный контракт готовится от трех месяцев до одного года. Сидят активисты, бухгалтеры, экономисты, менеджеры, потом читают все вместе. Это очень долгий процесс. И там подписать контракт, на этом форуме, что называется, в третий раз, на форум для этого собираться абсолютно не надо».

По мнению президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, в большинстве своем все форумы, имеющие экономический характер, открывают возможность для создания новых производств, выпуска новой продукции и услуг и роста экономического потенциала региона. Владимир Зубов назвал две основные причины, по которым региону важно участвовать в подобных мероприятиях. Одна из них — это возможность перенять опыт у более успешных регионов и понять, как им удается развивать свою экономику.



