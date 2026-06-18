Семьям хотят разрешить вкладывать часть маткапитала в долгосрочные сбережения

Семьям с детьми могут разрешить переводить часть средств материнского капитала в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Сейчас такую возможность обсуждают власти и участники рынка. Принципиальных возражений против инициативы нет у Минфина, Минэка и Банка России (ЦБ), рассказал изданию президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

В ЦБ отметили, что не выступают против идеи, однако параметры механизма еще предстоит обсудить. Предполагается, что переводить в ПДС можно будет только часть средств маткапитала. Кроме того, могут появиться ограничения по срокам размещения денег и условиям их вывода. По словам Сергея Белякова, если концепцию поддержит правительство, необходимые поправки могут принять уже до конца осенней сессии.

По оценке СберНПФ, новой возможностью на первом этапе могут воспользоваться 10–15% владельцев сертификатов. Это способно обеспечить приток в программу долгосрочных сбережений на уровне 70–100 миллиардов рублей в год.

Эксперты считают, что механизм будет востребован прежде всего у семей, которые уже решили жилищный вопрос и не планируют тратить маткапитал сразу. Средства можно будет использовать для формирования накоплений на будущее детей, оплаты образования, покупки первого жилья или создания стартового капитала, пишут «Известия».