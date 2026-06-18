Сергей Вострецов высказался о раскрытии размера пенсий никогда не работавших россиян

Раскрытие реального размера пенсий для граждан, которые ни дня не проработали в официальном секторе экономики, ставит перед обществом важные вопросы социальной справедливости, написал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В России граждане, которые ни дня не имели официального трудового стажа или не накопили достаточного количества пенсионных баллов, могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости. Эта выплата назначается на пять лет позже обычного пенсионного возраста — в 2026–2027 годах мужчины выходят на неё в 69–70 лет, женщины — в 64–65 лет.



Базовый размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2026 года составляет 9 424,12 рубля. Однако реальная сумма, которую получает пенсионер, как правило, значительно выше за счёт федеральной или региональной социальной доплаты. Она доводит выплату до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в конкретном регионе.



Федеральный ПМП в 2026 году установлен на уровне 16 288 рублей. В большинстве регионов минимальная пенсия неработавших граждан не может быть ниже этой суммы, а в ряде субъектов (особенно на Севере, Дальнем Востоке или в Москве) — заметно выше благодаря региональным надбавкам и районным коэффициентам. Средний размер социальных пенсий в 2026 году оценивается экспертами примерно в 16 500–16 600 рублей.



Такая система гарантирует минимальный уровень дохода, но подчёркивает зависимость от государства тех, кто не участвовал в формировании страховой пенсионной системы. Социальная пенсия не выплачивается работающим получателям, что стимулирует к продолжению трудовой деятельности даже в пожилом возрасте.



Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ традиционно уделяет большое внимание защите интересов как работающих граждан, так и будущих пенсионеров.

По теме социальной пенсии для никогда не работавших россиян Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказался следующим образом: «Раскрытие реального размера пенсий для граждан, которые ни дня не проработали в официальном секторе экономики, ставит перед обществом важные вопросы социальной справедливости и ответственности. Базовая социальная пенсия в районе 9,4 тысячи рублей с доплатами до прожиточного минимума — это минимальная гарантия государства, но она не может и не должна становиться нормой для большинства. Мы в СОЦПРОФ считаем, что пенсионная система должна в первую очередь опираться на страховые принципы: чем больше и честнее человек работал, тем выше его пенсия. В то же время нельзя оставлять без поддержки тех, кто по разным причинам не смог или не захотел формировать свой пенсионный капитал. Наша позиция — не просто констатировать размер выплат в 16 тысяч рублей, а активно работать над тем, чтобы минимизировать число таких граждан. Это требует комплексных мер: легализации «серых» зарплат, создания привлекательных условий для самозанятых и предпринимателей, развития системы добровольного пенсионного страхования и усиления профориентационной работы среди молодёжи. СОЦПРОФ продолжит настаивать на том, чтобы государство не только доплачивало до прожиточного минимума, но и создавало реальные стимулы к трудовой активности на протяжении всей жизни. Только так мы обеспечим достойное будущее для всех поколений россиян и сохраним устойчивость всей пенсионной системы страны».

Профсоюзы СОЦПРОФ подчёркивают, что социальная пенсия — это не привилегия, а вынужденная мера поддержки. Главная задача — сделать так, чтобы как можно больше граждан имели право на полноценную страховую пенсию, формируемую за счёт собственных отчислений. Тема размера пенсий для никогда не работавших остаётся актуальной на фоне индексации выплат и обсуждений долгосрочной устойчивости пенсионной системы. Профсоюзы СОЦПРОФ намерены и дальше участвовать в диалоге с властями, отстаивая баланс между государственной гарантией и личной ответственностью каждого гражданина.

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