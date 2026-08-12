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Биткоин узаконен: ЦБ дал зеленый свет трем криптовалютам на российских биржах

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Банк России официально разрешил публичное обращение биткоина, эфириума и стейблкоина USDT на отечественных биржевых площадках. Решение регулятора открывает путь к легальным инвестициям в цифровые активы для российских граждан, хотя для неквалифицированных инвесторов предусмотрены годовые лимиты.

Изображение создано нейросетью

Центральный банк России утвердил перечень криптовалют, которые теперь могут обращаться на российских биржах. В список вошли Bitcoin, Ethereum и Tether USDT — три наиболее капитализированные цифровые валюты на глобальном рынке. При формировании перечня регулятор опирался на такие критерии, как рыночная капитализация активов, среднедневные объемы торгов и история ценообразования на зарубежных платформах. Таким образом, доступ к этим инструментам на законных основаниях получили как биржевые, так и внебиржевые площадки.

Для квалифицированных инвесторов ограничений по объему покупок не предусмотрено — они смогут приобретать любые криптовалюты из утвержденного списка без каких-либо лимитов. Иная ситуация складывается для неквалифицированных инвесторов: для них регулятор установил годовой порог в 300 тысяч рублей у каждого посредника. Эта норма зафиксирована в проекте указания Центробанка, который в настоящее время опубликован для общественного обсуждения. При этом все инвесторы, независимо от статуса, перед совершением первых сделок обязаны пройти специальное тестирование и подтвердить, что ознакомлены с рисками, связанными с инвестициями в криптоактивы, пишет RuNews24.

Решение ЦБ стало логическим продолжением недавних изменений в федеральном законодательстве. Неделей ранее президент Владимир Путин подписал закон, который легализует цифровые валюты на территории России. Документ признает криптовалюты имуществом, вводит четкие требования к их обороту и гарантирует судебную защиту прав владельцев — вне зависимости от того, было ли проведено предварительное декларирование.

Теперь россияне смогут на легальной основе инвестировать в цифровые активы на отечественных биржах, а также пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний и обменных пунктов при совершении соответствующих операций.

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