В РФ потребление рыбы в 2025 году снизилось до 22 кг на человека

В России в 2025 году потребление рыбы составило 22 кг на человека против 22,8 кг в 2024 году, сообщается в материалах Росстата, опубликованных на этой неделе. Как заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, это самый низкий показатель за последние три года.

В 2023 году потребление рыбы составило 22,5 кг на человека. Ниже были только показатели 2021 года (21,7 кг) и 2022 года (21,9 кг).

Причем в городской местности показатель потребления в 2025 году был даже ниже общего и составил 21,6 кг. В сельской местности рыбы съели больше - 23,2 кг на человека.

Сославшись на данные Росстата, Савельев также сообщил, что стоимость рыбы и рыбных продуктов в среднем на потребителя в месяц в 2025 году выросла до 987,5 рубля с 862,6 рубля годом ранее.

По его мнению, одна из основных причин подорожания рыбы и рыбных продуктов - импорт, объем которого занимает треть потребляемой рыбы.

«В Россию, по данным внешнеторговой статистики, в 2025 году завезли 680 тысяч тонн рыбы на $3,1 млрд, в среднем $4,6 тысячи за тонну. В структуре импорта преобладает аквакультурная рыба, которая в рознице продается по цене в два-три раза выше качественной дикой российской морепродукции», - сказал он.

При этом объем импорта сопоставим с объемом рыбы, доставленной, по сообщению РЖД, в 2025 году из основных районов промысла по Дальневосточной магистрали на запад, в регионы основного потребления, - 709 тысяч тонн. Столько же было отправлено и в 2024 году.

«Таким образом, среднедушевое потребление рыбы в России снижается, но при этом в небогатом рационе растет доля дорожающей импортной аквакультурной продукции», - констатирует эксперт.

Савельев напомнил, что президент Владимир Путин на совещании с правительством в октябре 2025 года обратил внимание на рекомендуемую Минздравом норму в 28 кг рыбы на человека в год для здорового питания и поручил принять меры для увеличения доставки рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны, а также проработать вопрос о целесообразности введения экспортных пошлин на основные виды биоресурсов. Кроме того, поручено представить предложения по увеличению объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания.

Как считает Савельев, нужны и заградительные пошлины на импорт аквакультурной рыбы, они могут позволить устранить сложившийся дисбаланс в поставках морепродукции на российский рынок.

В 2025 году вылов рыбы в России снизился до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн в 2024-м. По данным на 10 августа этого года добыто 3,01 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, пишет «Интерфакс».