Как «элементарно» оформить налоговый вычет, рассказали псковичам в «Альфа Банке»

Оформить налоговый вычет сегодня может любой гражданин, и для этого не нужно собирать огромное количество документов. Об этом рассказала эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оформление налогового вычета для любого гражданина – очень простой способ. Не нужно собирать большое количество бумаг. Можно открыть личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС, заполнить декларацию, приложить фото или сканы документов и получить налоговый вычет. Это элементарно», – подчеркнула Ирина Баранова.

Она отметила, что сайт налоговой службы работает по принципу портала «Госуслуги»: система сама ведет пользователя по шагам, а в случае ошибки сотрудники инспекции свяжутся с ним через личный кабинет и подскажут, что нужно исправить.

Эксперт назвала главным заблуждением мнение о том, что для вычета потребуют огромный перечень бумаг. «У нас сложился стереотип, что по лечению мы должны по старинке сохранять все чеки, договоры и лицензии клиник. Это абсолютно не нужно. С 2024 года каждая клиника может оформить вам одну справку для налоговой об оказанных медицинских услугах. Это единственный документ, который вы загружаете в личный кабинет», – пояснила эксперт. Она добавила, что за такой справкой можно обратиться в клинику в любое время, в том числе ее могут выслать на электронную почту.

Важно помнить о сроке давности: налоговый вычет можно получить за прошлый год и два предшествующих ему. «Например, в этом году вы можете получить вычет за 2025, 2024 и 2023 год. За 2022 год уже не получится. Три года – это срок, который нужно запомнить», – уточнила Ирина Баранова.

По имущественному налоговому вычету при покупке квартиры сумма остается 260 тысяч рублей. По процентам уплаченным, по ипотечному кредиту – это 390 тысяч рублей. В целом на лечение и образование можно вернуть до 19 тысяч 500 рублей.