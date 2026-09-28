«PRO ДЕНЬГИ»: Налоговые вычеты — деньги, которые вы забываете забрать

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

В новом выпуске Ирина Баранова предлагает поговорить о налоговых вычетах — о реальных деньгах, которые государство готово вернуть, если знать, как их получить. Кто вообще имеет право на налоговый вычет, и какие бывают самые востребованные виды? Насколько сложно сегодня получить вычет? Как это можно сделать и какие для этого нужны документы? Есть ли у налоговых вычетов «срок годности»?

Об этом и не только – в 12.43. Видеотрансляция будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.