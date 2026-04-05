Священник рассказал, как нужно провести Страстную неделю

В Страстную неделю, которая в этом году начинается 6 апреля, верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, в этот период важно читать Евангелие и как можно чаще бывать на богослужениях, рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«В пятницу закончился основной этап Великого поста – так называемая четыредесятница. Эти 40 дней были периодом нашего аскетического приготовления, чтобы мы посмотрели внутрь самих себя, постарались исправить то, что в нашей жизни не так, углубить нашу духовную жизнь, исправить отношения с ближними, постараться быть более верными Богу. В следующий период поста – Страстную неделю - Церковь призывает нас сместить фокус с себя на то, что происходило с Господом нашим Иисусом Христом», - сказал отец Максим Козлов.

По его словам, следующие два праздника – Лазарева Суббота и Вербное Воскресенье (4 и 5 апреля в 2026 году – ред.) – не относятся ни к четыредесятнице, ни к следующей за ней Страстной неделе, «однако с этими праздниками начинается отсчет дней до Пасхи».

«Начиная с Лазаревой субботы мы день за днем, а потом уже час за часом - через богослужения, нашу молитвенную память - переживаем то, что происходило в последние дни земной жизни Спасителя. Эти события христианской Церковью понимаются как главные в истории человеческого рода вообще. Во время Страстной недели стоит читать евангельские повествования об этих днях и насколько возможно часто принимать участие в богослужении», - заключил собеседник агентства.

В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница), пишет РИА Новости. После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.