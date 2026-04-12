Епископ Великолукский и Невельский Варнава поздравил верующих с Пасхой

Епископ Великолукский и Невельский Варнава обратился к верующим с посланием, текст Псковской Ленте Новостей предоставили в Великолукской епархии.



Возлюбленные о Господе святые отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

В эту святую и спасительную ночь Церковь Христова призывает всех нас радоваться о Воскресшем Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе. «Радуйтеся, людие, и веселитеся», — такими словами начинается одна из пасхальных стихир. И это небесное повеление Церкви глубоко созвучно состоянию верующего сердца, ибо пасхальная радость проникает в самую его глубину, наполняя все человеческое естество светом Божественной любви, мира и надежды. Эта радость не зависит от внешних обстоятельств, не меркнет под тяжестью скорбей и испытаний, но пребывает с человеком всегда, если сердце его обращено ко Христу. Она есть предвкушение той неизреченной полноты жизни с Богом, к которой призван человек от создания мира. Пасхальная радость есть радость победы жизни над смертью, святости и чистоты — над грехом, любви — над злобой и беззаконием. Это радость примирения человека с Богом, радость единения творения со своим Творцом. Потому и воспевает Церковь в пасхальном торжестве: «подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». Это радость возвращения падшего Адама в родное Отечество, радость отверзтых врат Царствия Небесного, радость избавления человека от власти тления и смерти. Именно в Пасхе Христовой открывается непреложная надежда каждого человека на спасение и жизнь вечную.



Господь наш Иисус Христос по неизреченной Своей любви изливает эту благодатную радость во всякое сердце, открытое для встречи с Ним. Но в полноте своей она даруется тому, кто проходит путь покаяния, молитвы, воздержания и внутреннего очищения. Этот путь мы проходили с вами в дни Святой Четыредесятницы, храня в сердцах своих слова святого апостола Павла: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим. 6:8).

С этой верой мы вступали в подвиг Великого поста, стараясь отсечь все суетное и греховное, с этой верой мы следовали за Христом в дни Страстной седмицы. Слыша евангельское повествование о спасительных страданиях Господа, мы духовными очами созерцали Крест Христов, предстояли у Голгофы вместе с Пречистой Его Матерью, вместе с благообразным Иосифом Аримафейским шествовали ко Гробу Господню и в благоговейной тишине Великой Субботы ожидали благовестия о победе Жизни над смертью. Этот путь Страстей Христовых особенно ясно свидетельствует нам о том, что страдания, скорби и испытания человеческой жизни обретают смысл во Христе Распятом и Воскресшем. Нет такой боли, нет такой скорби, нет такой тьмы, которая не была бы побеждена светом Христова Воскресения. Посему и в самых трудных обстоятельствах жизни христианин не остается без надежды, ибо с ним Господь, прошедший через Крест к славе Воскресения.

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!

Пасхальная радость не должна оставаться только нашим внутренним переживанием, она должна звучать не только в наших устах, но и свидетельствоваться всей нашей жизнью. Как верные ученики Христовы, мы призваны нести ее окружающим нас людям, наполнять сердца ближних этим поистине неиссякаемым источником жизни и утешения. В мире, где столь много тревоги, ожесточения, скорби и одиночества, особенно важно, чтобы свет Воскресения Христова сиял через наши слова, дела и сам образ нашей жизни. Будем же, по слову апостольскому, «утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливыми ко всем» (ср.: 1 Фес. 5:14). Будем посещать болящих, укреплять скорбящих, помогать нуждающимся, прощать обижающих, согревать любовью одиноких. И тогда пасхальная весть станет для мира не только словом, но живым свидетельством о Воскресшем Господе. Пусть никто в эти святые дни не останется вне этой великой радости. Пусть она войдет в каждый дом, в каждую семью, в каждое человеческое сердце.

И ныне, когда «вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя», когда вся тварь торжествует о восстании Христовом, соединимся в едином исповедании веры, надежды и любви и от всего сердца вновь и вновь возгласим: Христос воскресе!

Епископ Великолукский и Невельский Варнава