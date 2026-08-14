Водосвятный молебен и освящение меда прошли в Псково-Печерском монастыре

Водосвятный молебен и освящение меда в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня прошли в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили представители монастыря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь / «ВКонтакте»

Также на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря прошел крестный ход на кладезь, после чего в храме состоялась божественная литургия.

Напомним, Медовый Спас, он же Происхождение, или Изнесение, честных древ Животворящего Креста Господня, отмечают в России сегодня.