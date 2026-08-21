Продолжается приём заявок на конкурс «Псковская область. Колыбель православия»

До 10 сентября продолжается второй этап конкурса «Псковская область. Колыбель православия», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Афиша: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Конкурс направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, целостное развитие личности через знакомство с историей, культурой и верой, а также популяризацию православных туристических маршрутов Псковской области.

К участию приглашаются граждане России, Республики Беларусь и Республики Абхазия в возрасте от 18 до 35 лет — студенты колледжей и вузов, активисты молодёжных, патриотических и общественных объединений .

Для участия необходимо пройти регистрацию, а после получения письма с подтверждением успешной регистрации направить ответным письмом эссе или рассказ на тему «Древние храмы Псковской земли», посвящённый православным святыням региона и их историческому значению .

Победители станут обладателями сертификатов программы «Больше, чем путешествие» и отправятся в бесплатные пятидневные туристические поездки по православным маршрутам Псковской области .

Даты поездок для победителей второго этапа:

с 17 по 21 ноября;

с 23 по 27 ноября;

с 30 ноября по 4 декабря;

с 7 по 11 декабря.

Все расходы на проживание, питание, проезд в рамках программы, а также расходы, связанные с участием в мероприятиях, организаторы берут на себя.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая входит в федеральный проект «Мы вместе» национального проекта «Молодёжь и дети».

Организаторами конкурса выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие» при содействии министерства молодёжной политики Псковской области.