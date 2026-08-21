 
Церковь

Продолжается приём заявок на конкурс «Псковская область. Колыбель православия»

0

До 10 сентября продолжается второй этап конкурса «Псковская область. Колыбель православия», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Афиша: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Конкурс направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, целостное развитие личности через знакомство с историей, культурой и верой, а также популяризацию православных туристических маршрутов Псковской области.

К участию приглашаются граждане России, Республики Беларусь и Республики Абхазия в возрасте от 18 до 35 лет — студенты колледжей и вузов, активисты молодёжных, патриотических и общественных объединений .

Для участия необходимо пройти регистрацию, а после получения письма с подтверждением успешной регистрации направить ответным письмом эссе или рассказ на тему «Древние храмы Псковской земли», посвящённый православным святыням региона и их историческому значению .

Победители станут обладателями сертификатов программы «Больше, чем путешествие» и отправятся в бесплатные пятидневные туристические поездки по православным маршрутам Псковской области .

Даты поездок для победителей второго этапа:

  • с 17 по 21 ноября;
  • с 23 по 27 ноября;
  • с 30 ноября по 4 декабря;
  • с 7 по 11 декабря.

Все расходы на проживание, питание, проезд в рамках программы, а также расходы, связанные с участием в мероприятиях, организаторы берут на себя.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая входит в федеральный проект «Мы вместе» национального проекта «Молодёжь и дети».

Организаторами конкурса выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие» при содействии министерства молодёжной политики Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026