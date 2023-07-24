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Выставка «Живые доски» откроется в Пскове 19 августа

Выставка «Живые доски» откроется в художественной галерее «Дар» в Пскове 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в галерее.

Изображение здесь и далее: художественная галерея «Дар»

У псковичей и гостей города появится возможность увидеть рукописные иконы, хоругви художника Эльмиры Ярудовой (Псков), семейной пары художников Андрея и Анастасии Бодько (поселок Речица, Республика Беларусь) и деревянные изделия мастера художественной резьбы по дереву Олега Арсеньева (Вологда).

Выставка откроется в 15:00. Вход свободный.