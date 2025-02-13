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Митрополит Матфей поддержал просветительские проекты «Гражданской прессы»

Митрополит Псковский и Порховский Матфей в понедельник, 17 февраля, побывал в гостях в медиахолдинге «Гражданская пресса». Владыка встретился с директором холдинга Максимом Костиковым и коллективом и редакторами СМИ, входящих в «Гражданскую прессу».

В ходе встречи Максим Костиков рассказал об истории единственного частного псковского медиахолдинга, о деятельности редакций Псковской Ленты Новостей, радио ПЛН FM, «Московского комсомольца в Пскове», а также о проектах, которые развиваются на площадках «Гражданской прессы».

Митрополит Матфей поддержал проект «Пастырь», который уже несколько лет выходит в эфире ПЛН FM, а также заверил о поддержке в реализации историко-просветительских проектов медиахолдинга о подвижниках, святителях Псковской земли, о священниках - участниках Великой Отечественной войны.

Владыка подчеркнул важность и роль СМИ в непростое время для государства и общества и необходимость тесного взаимодействия этих общественных институтов и заверил в более тесной коммуникации с региональным журналистским сообществом.

В конце встречи он вручил копию иконы «Ангел молитвы» из кельи схиархимандрита Александра (Васильева). В настоящее время оригинал иконы находится в Благовещенском храме Псково-Печерской обители.