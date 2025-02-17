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Великий пост начался у православных христиан

Великий пост в 2025 году будет проходить с 3 марта по 19 апреля.

Великий пост — это период, который называют Святой Четыредесятницей, и его установление имеет особое значение для православных верующих. Традиционно, начало Святой Четыредесятницы и все богослужения происходят в последнюю неделю перед масленицей, которую называют Сыропустной. В Прощеное воскресенье во время вечерней службы проходит чин или обряд общего прощения в храме.

В Русской православной церкви первый день Великого поста известен как «Чистый понедельник». Это нецерковное название, но оно широко распространено среди православных, потому что в этот день люди стремятся провести его в чистоте во всех смыслах этого слова. Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен особенно строгий пост, во время которого верующие должны усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен в память о сорокадневном посте Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там (Мф. 4, 2). Также он напоминает о сорокадневных постах Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8).

О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с самого начала, свидетельствуют древние письменные источники. Название «Четыредесятница» часто встречается в них.

Однако в древности соблюдение поста Святой Четыредесятницы (длившегося 40 дней) происходило не в одно и то же время. Это зависело от разного исчисления дней поста и дней, когда он разрешался. В Восточных Церквях существующий и доныне порядок соблюдения Великого поста установился в IV веке.

Великий пост состоит из двух частей: сорокадневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы, который проводится «ради спасительных страстей» Христовых. В Постановлениях апостольских о Великом посте говорится: «Да совершается этот пост прежде поста Пасхи (Страстной седмицы)» (кн. 5, гл. I).

Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от воды до девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу они вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались мясо, молоко, сыр и яйца.

Правила соблюдения Великого поста отражены в церковном Уставе. В первую и Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы рекомендуется соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, разрешается сухоядение. В субботние и воскресные дни можно есть сваренную пищу с елеем (растительным маслом). Только в праздник Благовещения, если он приходится не на Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы, , пишет calend.ru.

Церковь строго осуждает нарушающих Великий пост, но, действуя в духе любви и милосердия Божия, не возлагает правила пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых. Они могут участвовать в радости причащения и Пасхи. Однако немощные телом, как и здоровые, обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Церковь напоминает, что еда и питье — это не грех. Пост нужен, чтобы вспомнить, что мы живем не только ради этого. Люди созданы, чтобы быть ближе к Богу. Поэтому к Великому посту необходимо подготовиться как физически, так и морально, вступив в него без зла и обид.

В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении и умерщвления греховных желаний. Поэтому в песнопениях Церковь называет Святую Четыредесятницу веселым временем поста.