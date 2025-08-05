Церковь / События

Ореховый спас отмечают православные 29 августа

Спас Нерукотворный (Ореховый Спас) отмечают православные 29 августа. Это праздник в честь Спаса Нерукотворного, первого изображения Иисуса Христа. В России в этот день принято собирать орехи и урожай, покупать ткань — словом, готовиться к осени и запасаться всем, что понадобится в холодный период. Были и другие важные традиции.

Фото: freepik

В храмах в этот день проходят богослужения. По церковному уставу, торжество в честь Спаса Нерукотворного относится к числу малых «со славословием» (песнопением). Но в русской традиции обычно совершается всенощное бдение.

Из-за совпадения с первым днем празднования Успения Богородицы два богослужения совмещены.

С третьего Спаса, как правило, начинается сбор урожая лесных орехов, а также созревал хлеб. Отсюда и еще одно название праздника – Хлебный Спас. Люди в этот день носят в церковь корзины с орехами, хлебом, фруктами для освещения. Праздник в народе также называют «Спас нерукотворного образа» и «Холщовый спас», так как с этого момента начинают продавать домотканые холсты, пишет РИА Новости.

С конца августа дни становились все холоднее, поэтому Ореховый Спас получил еще одно название – Холодный Спас. Народ начинал делать запасы на зиму.

Третий Спас наши предки также отмечали как день благодарности Господу за хлеб насущный, что отражается в пословицах: "У третьего Спаса припасен хлеб" и "Хорошо, если Спаситель — на холсте, а хлеб — на гумне".

Что надо делать в этот день

Желательно, говорят священнослужители, в этот день посетить храм. Если такой возможности нет, то можно ограничиться усердной домашней молитвой.

Что же касается домашних трапез, после наступившего накануне праздника Успения Богородицы заканчивается двухнедельный Успенский пост. А значит дозволяется есть скоромную пищу.

Что нельзя делать в этот день

Считается, что в Хлебный спас, как и в любой другой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться, если работу нельзя отложить.