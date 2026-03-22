Митрополит Матфей совершил Литургию в храме великомученика Георгия (со Взвоза)

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме великомученика Георгия (со Взвоза) города Пскова сегодня, 22 марта, в Неделю 4-ю Великого поста и в день памяти святых Севастийских мучеников. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма великомученика Георгия (со Взвоза) иерей Николай Васильев, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Савва (Комаров), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков.

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции при губернаторе Псковской области Елена Полонская, прихожане храма и паломники.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.