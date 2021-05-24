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Мощи апостолов Петра и Павла передадут псковскому храму

Псковскому храму Петра и Павла с Буя будут переданы святые мощи двух почитаемых апостолов – святых Петра и Павла. Как сообщил пресс-секретарь Псковской епархии монах Антоний (Воеводин), торжественное событие состоится в конце Петрова поста, 12 июля.

Частицы мощей апостолов принес в дар храму Петра и Павла благотворитель, который пожелал остаться неизвестным. Прикоснуться к мощам святых прихожане, жители и гости и города смогут во время работы храма.

В пресс-службе митрополии напомнили, что святых Петра и Павла издавна почитают на Псковской земле. Эти святые - покровители рыбного промысла, традиционного для региона. Неслучайно многие храмы Псковщины названы в честь двух первоверховных апостолов.

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, храм Петра и Павла с Буя теперь является подворьем Творожковского женского монастыря и в настоящее время стоит в очереди на реставрацию.

Храм Петра и Павла с Буя - памятник истории и культуры федерального значения XV—XVI веков, расположенный на левом берегу Псковы, в начале бывшей Новгородской улицы (ныне ул. Карла Маркса, д. 2).

Существует предание, что во время посещения Пскова в ходе подготовки к военным действиям против шведских войск Петр I ходил к обедне в церковь Святых, Всехвальных, Первоверховных Апостолов Петра и Павла, первый из которых являлся небесным заступником и покровителем будущего императора. Здесь Петр I читал во время богослужения «Апостол» и пел на клиросе. Заботами государя в 1713 году церковь украсилась новым иконостасом и возведена в степень соборной церкви.

В 1932 году храм был закрыт. В годы Великой Отечественной войны церковь получила частичные повреждения кровли, стен, наружной и внутренней отделки. В 1960 году церковь фрагментарно реставрирована по проекту Веры Лебедевой.

В начале 2005 года храм передан Псковской епархии. 12 июля 2006 года, в день святых апостолов Петра и Павла, в церкви возобновлены богослужения.