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Началась подготовка к реставрации гостиницы Псково-Печерского монастыря

Началась подготовка к реставрации гостиницы Псково-Печерского монастыря (1893 год). Объект культурного наследия регионального значения, расположенный на улице Международной в Печорах, приспособят для современного использования, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото/инфографика: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Pазработана проектная документация, которая получила положительное заключение историко-культурной и государственной экспертиз. Подготовлено техническое задание на проведение производственных работ. Проводится конкурентная процедура по выбору подрядной организации», — отметили в организации.

На объекте уже установили строительные леса. «Началась подготовка к началу работ», — добавили в АНО.