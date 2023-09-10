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Колокольный звон прозвучал в рамках фестиваля в псковском храме Димитрия Солунского в Поле. ВИДЕО

Колокольный звон прозвучал в псковском храме Димитрия Солунского в Поле в рамках фестиваля колокольного звона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кульминацией фестиваля станет общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства. В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления ансамбля «Сказ», ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.

Концерт пройдет в Детском парке на площади у Храма Василия Великого на Горке. Начало в 17.00.

Третий Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской Православной Церкви, администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.