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Проект реставрации церкви Михаила Архангела готовят в Пскове

Шурфы на церкви Михаила Архангела в Пскове, исследованные перед реставрацией, закрывают временной штукатуркой. По результатам предпроектных работ началось создание проекта реставрации. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

Заказчик работ - АНО «Возрождение». Автор проекта реставрации - Михаил Фриновской.

«В ходе обследования памятника архитектуры были выявлены исторические ниши при входе в церковь, заложенные в разные периоды и неизвестные в наше время», - рассказали реставраторы.

Церковь основана в 1339 году, согласно надписи на находящейся в церкви плите. Памятник находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец Псковской архитектурной школы.

Церковь являлась административным центром Городецкого конца Пскова. В 1946-1948 годах проведена реставрация церкви, во время которой частично удалены пристройки XIX века.