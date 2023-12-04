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Церковь / Новости епархии

Реставрацию монастыря в Пушкинских Горах планируют завершить летом 2024 года

04.12.2023 21:09|ПсковКомментариев: 0

Совещание по реставрации Свято-Успенского Святогорского монастыря прошло под председательством митрополита Псковского и Порховского Арсения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

В совещании приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в онлайн-формате), настоятель Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков), первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак (в онлайн-формате), генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

На совещании обсуждались вопросы реставрации Успенского собора и благоустройства территории монастыря, включая пешеходные зоны, зоны отдыха, малые архитектурные формы и освещение территории ансамбля, в том числе архитектурную подсветку расположенных на ней зданий.

Следующее заседание с участием митрополита Тихона и Андрея Турчака, теперь уже в очном формате, пройдет во второй половине декабря.

Указанные работы должны быть завершены к 225-летию А.С. Пушкина 6 июня 2024 года.

Напомним, монастырь основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного как один из приграничных форпостов Русского царства, в память явления богородичных икон «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей (впоследствии — Святой) горе. Главнейшая святыня монастыря — икона Богородицы Одигитрия, по преданию была найдена около 1566 года пастухом Тимофеем на одном из холмов в окрестностях города Воронич (ныне городище Воронич в составе музея-заповедника А. С. Пушкина).

Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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