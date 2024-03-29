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«Пастырь»: О молитве Ефрема Сирина. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 марта.

На этот раз ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова - предложил поговорить о молитве, которая чаще всего слышится в храмах во время Великого поста. Именно она вдохновила великого поэта Пушкина на создание одного из стихотворений. Это молитва Ефрема Сирина.

Напомним, в рамках программы «Пастырь» представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.