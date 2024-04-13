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За три года на восстановление псковских памятников направили почти три млрд рублей

Почти 3 млрд рублей направлено на сохранение и восстановление уникального исторического наследия Псковской области за последние три года, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, совещание в четверг, 18 апреля, провел председатель совета автономной некоммерческой организации Сергей Степашин.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Выделенные средства, заметил губернатор, позволили провести проектные работы по 41 памятнику, противоаварийные — еще на 5 объектах. Например, остановлено разрушение скального основания Снетогорского монастыря, спасена от обрушения южная башня ансамбля.

Реставрация 11 объектов полностью завершена, в числе которых — могила Александра Пушкина, что особенно значимо в рамках грядущего празднования 225-летия со дня рождения поэта. Михаил Ведерников также напомнил и о серьезных работах, которые силами АНО проведены к 550-летию Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Это не только реконструкция монастырских объектов, но и благоустройство городской инфраструктуры.

«АНО "Возрождение объектов культурного наследия" не только сохраняет наше богатейшее историко-культурное наследие, но и придает новые импульсы для развития сферы туризма, молодежной политики, участвует в благоустройстве населенных пунктов. Рассчитываю, что и в этом году темпы работ будут такими же высокими, и все запланированные мероприятия будут выполнены в полном объеме», — заметил сопредседатель Совета АНО Михаил Ведерников.

В свою очередь Сергей Степашин обратил внимание, что АНО «Возрождение объектов культурного наследия», созданное по решению президента России, провело большую и серьезную работу. «За небольшой по историческим меркам срок удалось решить многие проблемы, связанные с возрождением культурного наследия региона, повышением туристической привлекательности, обновлением коммунальной инфраструктуры. И работа по этим направлениям продолжается. Я много раз бывал в Печорах, в том числе и в детстве. Но сейчас совсем другая картина. Печоры стали одним из самых красивых мест не только Псковской области», — подчеркнул председатель совета АНО. Сергей Степашин отдельно отметил работу властей региона, которые, по его оценке, работают эффективно и неформально.

Митрополит Симферопольский и Крымский, сопредседатель совета АНО Тихон также поблагодарил всех причастных к работе по сохранению культурного наследия региона: «Самое большое, что нам удалось сделать, — создать единую команду соратников, которая единодушно и с вдохновением работает на Псковской земле. Огромное спасибо за все эти годы, которые прошли на творческом подъеме. Сейчас по образу и подобию АНО планируется создать такую же организацию в Крыму. Там тоже немало работы».

Детально итоги деятельности АНО подвел гендиректор автономной некоммерческой организации Денис Василенко. Только в прошлом году на работы по проектированию, сохранению и реставрации памятников истории было направлено 900 млн рублей. В 2023 году на 8 объектах завершены проектные работы, закончена реставрация — еще 12-ти, в том числе Пороховой погреб Псковского кремля.

В настоящее время на 20 объектах истории продолжаются проектные работы, ремонтно-реставрационные работы охватывают 27 памятников. Среди наиболее крупных только в Пскове — колокольня Ансамбля Кремля и Троицкий кафедральный собор, Архиерейский дом и надвратный корпус, Стефановская церковь Мирожского монастыря и Церковь Николы со Усохи и другие. Активные реставрационные работы идут и на территории Печор и Псково-Печерского монастыря.

Речь зашла о развитии молодежного лагеря «Истоки», организации дополнительных смен для ребят со всей страны. Участники Совета также обсудили возможности создания на территории региона реставрационного образовательного кластера, который позволит готовить востребованных специалистов в сфере сохранения объектов, начиная со школьной скамьи до высшего и среднего специального образования.

Особое внимание уделено перспективам реставрации исторического здания семинарии в Пскове — объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время силами АНО ведется подготовка комплексной научно-проектной документации по реставрации и приспособлению под современное использование. Этот объект — один из важных в плане мероприятий, приуроченных к памятной дате — столетию со дня кончины патриарха Тихона — уроженца Псковской земли.

Напомним, в зоне ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» всего находится 69 объектов культурного наследия. Только в прошлом году для ведения проектно-изыскательских работ в программу АНО включены 12 объектов, большая часть которых - памятники федерального значения.