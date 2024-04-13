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День открытых дверей прошел в Псково-Печерской духовной семинарии

День открытых дверей для абитуриентов и их родителей прошел в Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото: Telegram-канал Псковской епархии

В начале дня для всех гостей семинарии была проведена экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю и зданию семинарии.

Затем в аудитории «Святая Русь» состоялась встреча абитуриентов и их родителей с ректором семинарии митрополитом Псковским и Порховским Арсением и профессорско-преподавательским составом. Для тех абитуриентов, которые не смогли прибыть в семинарию, было организованно подключение по видеосвязи.

Обращаясь к собравшимся, Владыка митрополит подчеркнул уникальность Псково-Печерской духовной школы, имеющей пастырскую направленность и расположенную вблизи древней, никогда не закрывавшейся Свято-Успенской обители, где семинаристы проходят богослужебную практику, а также несут различные послушания. Затем об условиях приема и особенностях учебной программы семинарии рассказал проректор по учебной работе Владимир Дмитриев.

Также перед абитуриентами выступили проректор по воспитательной работе иерей Андрей Кичайкин и заведующая кафедрой филологических дисциплин Лариса Маршева. В завершение дня открытых дверей гости посмотрели короткометражный документальный фильм о семинарии, премьера которого состоялась в апреле этого года. Также всем прибывшим в этот день в семинарию митрополит Псковский и Порховский Арсений вручил памятные подарки.