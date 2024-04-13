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Вербное воскресенье отмечают православные христиане 28 апреля

Вербное воскресенье отмечают православные христиане сегодня, 28 апреля. Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.

Фото: диакон Лев Савинов / Псковская епархия

Праздник Входа Господня в Иерусалим считается особо почитаемым среди верующих, так как, согласно Евангелию, в этот день Господь явил свое царство на земле, призвав людей стать подданными человека, единственным оружием которого была любовь. Этот день считается также символом будущего воцарения Бога.

Праздник связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

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В России в этот день принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. В народе считалось, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставили в переднем углу за икону и хранили весь год.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу - можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

С Вербного Воскресенья начинается Страстная седмица. В эти дни, в том числе, принято посещать кладбища, поминать усопших.

Напомним, с 28 апреля в Пскове организуют дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское».