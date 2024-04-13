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Проклятие Господом смоковницы вспоминают в Великий понедельник православные

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Эти освященные дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний.

С апостольских времен дни Страстной седмицы были в глубоком почитании у христиан. Верующие проводили Страстную седмицу в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия. Все службы Страстной седмицы, отличающиеся глубиной благочестивых переживаний, созерцаний, особой умилительностью и продолжительностью, расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводятся история страданий Спасителя, Его последние Божественные наставления.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя, пишет calend.ru.

Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень Закона. Подобна бесплодной, засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.