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Всех желающих приглашают потрудиться на подворье обители в поселке Замошье Псковского района

Рождества Богородицы Снетогорский монастырь приглашает всех желающих потрудится на подворье обители в поселке Замошье Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь приглашает всех желающих потрудится во славу Божию в обработке сельскохозяйственных угодий на подворье монастыря», - рассказали в Псковской епархии.

Монастырь предоставляет для трудников бесплатное питание и проживание. Во время помощи на подворье обители подсобные рабочие смогут также посещать богослужения в храме святителя Тихона Задонского.

Подворье монастыря расположено по адресу: Псковская область, Псковский район, Торошинская волость, поселок Замошье.

Контактный телефон: +7 (921) 214-13-45.