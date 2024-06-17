Всех желающих приглашают потрудиться на подворье обители в поселке Замошье Псковского района

Рождества Богородицы Снетогорский монастырь приглашает всех желающих потрудится на подворье обители в поселке Замошье Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
«Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь приглашает всех желающих потрудится во славу Божию в обработке сельскохозяйственных угодий на подворье монастыря», - рассказали в Псковской епархии.
Монастырь предоставляет для трудников бесплатное питание и проживание. Во время помощи на подворье обители подсобные рабочие смогут также посещать богослужения в храме святителя Тихона Задонского.
Подворье монастыря расположено по адресу: Псковская область, Псковский район, Торошинская волость, поселок Замошье.
Контактный телефон: +7 (921) 214-13-45.