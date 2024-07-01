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Кованый стяг вернули на Благовещенскую башню

Кованый стяг, отреставрированный и покрытый сусальным золотом, возвращен на Благовещенскую башню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

«Прапор выполнен в технике горячей ковки. В основе его изображения архангел Гавриил и Пресвятая Богородица. Древние боевые башни монастыря впервые были отреставрированы в 60-е годы прошлого столетия. Тогда же получили новое художественное завершение кованые прапоры. Они выполнены архитектором-реставратором В.П. Смирновым», - рассказали в монастыре.

Каждый прапор имеет собственный символ: для башни Нижних решеток выкован железный стяг с образом Спаса Нерукотворного, для башни Верхних решеток - трубящий Архангел. На башне Изборской установлен прапор с изображением барса.

Выполняя реставрацию, специалисты воспроизвели утраты исторической ковки, отремонтировали поворотный механизм прапора-флюгера, который указывает направление ветра.