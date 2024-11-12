Церковь / Новости епархии

Рождественский концерт пройдёт в молодёжном клубе Псковской епархии

Рождественский концерт, организованный молодёжным клубом Псковской епархии «Трилучье», состоится в январе 2025 года. Участники клуба приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии и поделиться своим творчеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

«Можно исполнить песню, прочитать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте и даже станцевать. Главное, чтобы репертуар соответствовал тематике и праздничной атмосфере. Выступление может быть как сольным, так и командным. Мы всегда рады новым друзьям и единомышленникам» – отмечают организаторы концерта.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно направить заявку в личные сообщения до 27 декабря.