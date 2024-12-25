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Реставрацию продолжают в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403-1404 годах.

В конце XVII в. церковь перестроена и освящена в 1713 году.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII веках, показывают два строительных периода церкви.

В помещении бывшей иконописной мастерской разобраны поздние перегородки, удалена штукатурка, рабочие восстанавливают кладку оконных проемов. Для соблюдения температурного режима установлены тепляки.

В псковских мастерских изготавливаются кованые решетки на окна, по аналогам существующих старинных. Они восполнят утраченные, во время различных перестроек церкви в прошлые столетия.

Состояние деревянных перекрытий перед началом работ, подготовка каркаса для оконной арки, расчистка швов после удаления штукатурки.