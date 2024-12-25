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Митрополит Матфей возглавил торжества в честь 25-летия прославления преподобного Корнилия Крыпецкого

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, где в день 25-летия прославления преподобного Корнилия Крыпецкого, 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: исполняющий обязанности наместника Савво-Крыпецкой обители иеромонах Всеволод (Сиканов) с монастырским духовенством, благочинный монастырей Псковской епархии иеромонах Иннокентий (Селезнев), наместник Спасо-Преображенского монастыря иеромонах Серафим (Козулин). За богослужением молились братия обители и многочисленные паломники.

По окончании литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.