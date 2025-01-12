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Церковь / Новости епархии

«Пастырь»: очистит ли святая вода души?

24.01.2025 17:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в  эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Сегодня священник Артемий Лутченко расскажет, поможет ли святая вода очистить наши души.

 

В минувшее воскресенье Православная церковь отмечала праздник Крещения господня или, как мы еще называем, День Богоявления. В этот день в храмах совершается особый чин освящения воды, который бывает только дважды в году: в сам день Крещения и накануне. Есть у нас и народные обычаи, с этим связанные. Как всем известно, многие люди купаются в проруби в этот день, окунаясь в ледяную воду. Хотя, по правде сказать, это не церковная традиция, просто такой народный момент нашей жизни. 

Вообще весь праздник Крещения наполнен символикой освящения, очищения. Само старинное слово «крещение» означает мытье, омовение. Омовение от чего? Что такое в нашей жизни вызывает в нас желание от него избавиться, очиститься? Это то, что мы называем словом «грех». Это то, что разрушает нашу жизнь, отравляет ее, то, что омрачает творение божие. 

Мы на самом деле, пожалуй, редко осознаем в себе грех и замечаем в нас его действие. Потому что мы вообще не приучены к этому, да и, по правде сказать, не очень любим это делать. Но, тем не менее, у каждого из нас есть такое определенное ощущение того, что со всеми нами что-то не так. Иначе зачем бы люди тогда шли в храмы за святой водой или предпринимали вот такие хлопоты о том, чтобы купаться в ледяной воде, в зимних прорубях?

Человек чувствует, может быть, не до конца понимая, что желает чего-то в жизни, желает, чтобы что-то поменялось, что-то пришло, то, чего ему не хватает. Но как нам что-то очистить в себе, как нам что-то изменить в своей душе? Поможет ли здесь глоток святой воды или окунание в ледяную воду проруби? Все не так просто. Может быть, стоит вспомнить про заповеди Божии, про то, что Бог дал нам давным-давно, и как-то с этими заповедями нашу жизнь соотнести. Заповедям Божьим уже более трех тысяч лет. Но многие из нас  трудом вспомнят хотя бы половину из тех самых десяти заповедей Божьих. 

Грустный урок, который мы выносим из истории народа Ветхого Завета, в том, что у людей не получается соблюдать заповеди Божьи. Не потому, что они какие-то трудные или плохие, а потому, что у людей нет ни сил, ни желания, по большому счету, это делать. Как об этом говорит апостол Павел, я процитирую: «Ибо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого не делаю, я его хочу, а злого, которого не хочу, я его делаю». Такой внутренний разрыв в человеке. 

Апостол Павел говорит, что является благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Не просто лишь новое учение, а благодать, то есть особое действие Божие, которое совершает Господь Иисус. Одно из первых таких действий, которые Господь совершает, - это крещение, которое принял Христос на Иордании от пророка Иоанна Предтеча. И вот характерная деталь. Господь приходит к Иоанну в толпе прочих людей. Иоанн, будучи человеком святым и пророком, понимает, кто к нему пришел, и даже в недоумении говорит Христу: «Как я могу тебя крестить? Это ты должен меня крестить, а не я тебя». То есть он предлагает провозгласить большой авторитет Иисуса, ведь Иоанна все слушали как великого пророка и учителя. К нему очень многие люди с большим пиететом относились. И вот этот человек как раз готов об Иисусе сказать, что вот это великий человек. Но Иисус ему запрещает. Он отказывается принимать от Иоанна, какой бы то ни было авторитет и почтение, и наоборот говорит ему, ты соверши все то, что полагается, никак не выделяя меня из прочих людей. Это характерная деталь, что авторитет, который предлагает Господу Иоанн, он нужен учителю, но Господь здесь не учитель, он образец новой жизни, он не просто людей призывает на какой-то путь, указывает его, он по нему идет первым, как он сам о себе говорит: «Я путь и истинная жизнь».

Это событие Крещения мы еще называем его днем Богоявления, когда явился Бог и явился при этом как Святая Троица. Мы говорим, что Иоанну было открыто, как Дух Святой в виде голубя сходит на Иисуса, и голос Небесного Отца, говорящего: «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 

Христос был безгрешным человеком, он не нуждался ни в каком очищении, а к Иоанну приходили грешники, которых он вразумлял, исправлял своим словом, и как знак очищения от грехов, отпущения, он их погружал, омывал в реки Иордан. А Господь-то зачем? Ему же не нужно очищаться, ни от чего было. Но, как учит нас церковь, словами святых отцов, Христос своим крещением в Иордане освятил естество воды. Эту стихию, материальную стихию воды, подчас грозную и губительную, он делает посредствующей нам в передаче спасительной освящающей благодати. Поэтому-то таинство Крещения, с которого начинается жизнь любого из нас в церкви, совершается через омовение в воде, через погружение в воду. 

Но одного лишь действия божие, каким бы великим и спасительным оно не было, недостаточно, если нет содействия человека к Богу. Это содействие, соработничество нас с Богом, оно начинается с правильной веры, правильного взгляда на мир, на себя, на Бога, на наши отношения с ним. Именно поэтому в чине крещения, перед погружением в купель, человек произносит символ веры, как ознаменование того, что мы основываем это действие на вере. И всю нашу дальнейшую духовную жизнь мы тоже совершаем с верою, по вере, как мы говорим. Мы с верою в помощь божию стремимся жить по заповедям Христовым. Мы стараемся проявлять нашу веру в делах каких-то. Мы с верою во все прощения и любовь божию приступаем к таинству покаяния в исповеди. Мы с верою дерзаем предпринимать труды поста и молитвы. Со страхом божием и верою призывает нас церковь приступать ко святому причащению. 

Таким образом, жизнь по вере, она нас приготовляет к получению спасительного дара божьего. Эта благодать, о которой говорит церковь устами апостола Павла, она не награда нам за какую-то нашу добрую, правильную жизнь. Это не то, что мы получаем как признание от Бога наших заслуг. Вовсе нет. Как говорит Павел: «Он спас, Бог, спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом». 

Но вот, чтобы принять этот дар Божий, чтобы он стал нашим, а не просто рядом с нами, находящимся или как-то нам приписанным, а чтобы он действительно стал нашим, нам нужно духовно потрудиться над собой, и в этом наше соработничество, сотрудничество с Богом. Поэтому не только стоит набирать святую воду в бутылку, приходя в храм за ней. Нужно еще и свое сердце открыть для Бога. Как это сделать? А вот потрудиться духовно, воспринять заповеди Божие в свою жизнь, что-то делать, совершать дела любви и милосердия, совершать труд поста и молитвы, жить жизнью церкви в ее таинствах. Не про купание в зимней проруби только переживать, а о том, чтобы подумать как бы свою жизнь, очистить от грехов и от беззаконий, подумать и потрудиться над этим. Вот это настоящий труд Божий, вот это наша главная забота. Сделаем мы так, и тогда и о нас будет, как сказал Господь, на небе радость больше, чем о 99 праведниках. И сами мы будем жить в мире и радости о Господе, и жизнь наша будет полна его святых и небесных благословений.

Артемий Лутченко

Теги: #Пастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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