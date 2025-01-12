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В молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» пройдёт беседа с заведующей кафедрой теологии ПсковГУ Мариной Манойловой

Молодёжь города приглашают на встречу с Мариной Манойловой, профессором, доктором психологических наук, заведующей кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета. Беседа пройдёт 4 февраля в молодёжном центре Псковской епархии «Трилучье». Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Тема беседы: «Вера и Дело: как духовные принципы влияют на наш выбор и поступки?». Марина Манойлова поможет исследовать, как переплетение веры и жизненного пути формирует мировоззрение и влияет на повседневные решения.

Встреча состоится в псковском Доме Молодёжи по адресу: улица Профсоюзная 10А. Начало в 18:00.