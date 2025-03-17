Кованые двери восстанавливают в храме Сорока Севастийских мучеников в Печорах

В храме Сорока Севастийских мучеников в Печорах продолжается ремонтно-реставрационные работы, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Специалисты занимаются восстановлением кованых дверей. Объект приводят в порядок на территории церкви. Полностью удаляют старые красочные слои. На следующих этапах будут воссозданы утраты, нанесено антикоррозионное покрытие и проведена окраска по историческим аналогам.
О состоянии ограждения хоров можно судить по материалам фотофиксации. С деревянных элементов удаляют краску. Их отреставрируют, восполнят недостающие элементы, укрепят и покрасят.
Отреставрирована арка каменной ограды и сама ограда вокруг территории церкви Сорока Севастийских мучеников и гранитные ступени центрального входа. Внутри церкви ведутся работы по монтажу каркаса полов. Продолжается замена кровли.
Церковь Сорока Мучеников города Печоры – первая церковь подмонастырской слободы. В 1540 году деревянная церковь была перенесена с территории монастыря.
По данным Писцовых книг она горела не менее трех раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего.
Благодаря археологическим раскопкам, проведенным в 2022-2023 годах на территории храма, были обнаружены захоронения, которые принадлежали кладбищу первоначального деревянного храма, построенного в последней трети XVI века.