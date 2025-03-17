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Спасо-Казанский монастырь приглашает на кукольный спектакль «Мишкины шишки»

Во вторник Светлой седмицы, 22 апреля, Спасо-Казанский Симанский женский монастырь города Острова приглашает детей и их родителей на кукольный спектакль «Мишкины шишки», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Изображение: Псковская епархия

Как сообщили в епархии, «Мишкины шишки» — это увлекательная история, которая понравится каждому ребенку. Сюжет рассказывает о медвежонке Топтыжке, который учится доброте и дружбе благодаря мудрости своего папы-Медведя.

Постановщик спектакля - кукольный театр «Сундучок сказок», руководитель Галина Александровна Рудова.

Спектакль состоится 22 апреля в 15:00.