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Сотрудники УФСИН приняли участие в молебне о воинах и Отечестве

В честь 80-летия Победы в одном из старейших храмов города Пскова – святых бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана с Примостья прошло богослужение в память о воинах Великой Отечественной войны, а также в поддержку военнослужащих, выполняющих свой долг по защите суверенитета России на передовой специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказания.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В церкви собрались руководство, личный состава аппарата управления, уголовно-исполнительной инспекции. Провел богослужение настоятель храма, помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими священник Михаил Федоров.

Он призвал черпать духовную поддержку в молитве, верить в силу русского воинства, сохранять единство и сплоченность во имя мира. Присутствующие зажгли свечи, помолились о защитниках, приближавших Победу 80 лет назад и в настоящее время.

Завершилось духовное мероприятие знакомством с историей храма, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, и его святынями. Также сотрудники обратились с личными вопросами к священнослужителю, получили духовные наставления, слова утешения и благословения.