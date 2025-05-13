Церковь / Новости епархии

Дмитрий Чернышенко: Конгресс «Единение» - важная площадка для обмена опытом

Послание заместителя председателя правительства Российской Федерации зачитали в рамках международного конгресса «Единение» в Печорах 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обращение зачитал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

«Приветствую вас по случаю открытия международного мероприятия, объединяющего представителей органов государственной власти в сфере туризма и молодежной политики, общественных и религиозных организаций России и Беларуси. Этот конгресс по праву является важной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития паломнических и туристических маршрутов, укрепления культурных и духовных связей между народами наших братских стран. Особое значение имеет совместная работа по стабильному умножению богатейшего исторического и духовного наследия, популяризации традиционных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и культуре Отечества. Уверен, что конструктивный диалог, новые инициативы и проекты, рожденные в ходе работы, будут способствовать поддержке паломнических традиций и миссионерской деятельности, дальнейшему развитию внутреннего и международного туризма. Желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы, интересных дискуссий, успешной реализации во всех планах», - говорилось в сообщении.

Смотрите также Послание патриарха Кирилла зачитали на международном конгрессе «Единение»

Напомним, что сегодня, 17 мая, в Печорах проходит международный конгресс «Единение», посвящённый развитию паломничества и туризма.