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Митрополит Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона в Белоруссии

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня преставления святителя Тихона (Беллавина), которые прошли в городе Глубокое Белорусского Экзархата, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

26 июня в соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Глубокое Полоцкой епархии состоялось общецерковное торжество в честь 100-летия со дня преставления святителя Тихона (Беллавина) (1865–1925), Патриарха Московского и всея России.

По решению Синода Белорусской православной церкви местом празднования был выбран один из храмов, который посещал в 1916 году и совершал богослужение святитель, будучи архиепископом Виленским и Литовским. В состав епархии тогда входили православные приходы на части территорий современных Гродненской, Витебской, Лидской, Полоцкой и Молодечненской епархий Белорусской православной церкви. У стен собора для собравшихся на торжества была организована выставка, посвященная святителю Тихону.

Божественную литургию в соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Его высокопреосвященству сослужили: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; митрополит Псковский и Порховский Матфей; архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан; архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Туровский и Мозырский Леонид; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий; епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий; викарий Патриаршего Экзарха епископ Несвижский Авксентий и духовенство Белорусской православной церкви. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора города Минска под управлением регента Виталия Соболевского. На богослужении присутствовали председатель Глубокского районного исполнительного комитета Александр Шубский; председатель Глубокского районного Совета депутатов Вера Телица и другие почетные гости. В соборе молились настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского митрополичьего женского монастыря игумения Евдокия (Левшук), монахиня Соломония (Лукович), настоятельница Браславского Свято-Пантелеимонова женского монастыря игумения Ника (Бурак), настоятельница Березвечского в честь Архистратига Михаила женского монастыря в городе Глубокое игумения Михаила (Суровцева).





Трансляция богослужения велась на официальном YouTube канале Белорусской православной церкви.

По отпусте божественной литургии архипастыри и священнослужители совершили славление святителю Тихону.

После провозглашения многолетия собравшимся в храме архипастырям, священнослужителям и многочисленным верующим с приветственным словом к присутствующим обратился епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, который поблагодарил всех прибывших на торжества за совместную молитву и передал в дар Патриаршему Экзарху изданную в епархии к юбилейной дате книгу о святителе Тихоне «И вам не тесно будет в сердце моем».

Во внимание к усердным трудам во благо матери церкви и в связи с 900-летием Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в городе Полоцке Митрополит Вениамин наградил юбилейными медалями митрополита Псковского и Порховского Матфея и других архиереев, присутствующих на торжестве.