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Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля

День памяти преподобного Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение: основатель Троице-Сергиева монастыря, он считается небесным покровителем России. По сути, это был первый святой, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига.

В крещении преподобный Сергий получил имя Варфоломей. Очень рано ему, сыну ростовских бояр, было предсказано великое будущее. Согласно житию, еще находясь в материнской утробе, когда его мать молилась в храме, младенец трижды издал крик. И родители, и приходский священник поняли это необычайное явление как знак, что будущий ребенок прославит своей жизнью Святую Троицу. Подобное предзнаменование имело место и в детские годы Варфоломея: однажды, когда он пас лошадей своего отца, то увидел таинственного странника, который благословил его и предрек, что он прославит Бога своею жизнью.

С детства Варфоломей был очень благочестив, усерден в трудах и молитве. Впоследствии вместе с братом Стефаном он удалился для пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Там они построили келью и небольшой храм, который в 1335 году был освящен в честь Святой Троицы. Но Стефан не выдержал трудностей отшельничества, ушел в Москву, и Варфоломей остался в одиночестве. В 1337 году он постригся в иноческий чин с наречением имени Сергия.

Более года Сергий провел в полном одиночестве и молитве. Слух о его подвижнической жизни разошелся по окрестностям. Постепенно здесь возникло целое поселение отшельников — так зарождалась Троице-Сергиева лавра, духовный центр русского православия.

В государственную историю России Сергий Радонежский вошел как человек, который помог объединиться разрозненным русским князьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Благословив князя на битву с Мамаем, преподобный дал ему в сподвижники двух лучших своих иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Пророчество преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября (по старому стилю) 1380 года, в день праздника Рождества Богородицы, русские воины одержали полную победу над ордынскими полчищами, положив начало освобождению Русской земли, пишет calend.ru.

Сергий скончался 25 сентября (по старому стилю) 1392 года. Через 30 лет, в 1422 году, были найдены нетленными его мощи и одежды, и в 1452 он был причислен к лику святых. Мощи преподобного Сергия Радонежского находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.