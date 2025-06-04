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Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги проведут в Псковском кремле

Торжественный молебен ко Дню памяти княгини Ольги состоится в Псковском кремле сегодня, 24 июля.

Служение будет проходить с 12:00 до 13:30.

Также состоится Крестный ход.

Напомним, Псковская Лента Новостей выпустила очередной выпуск программы «Истфакт», посвященный княгине Ольге.

Самая известная псковитянка — святая равноапостольная княгиня Ольга Российская, чей день памяти отмечается 24 июля. Первая русская христианка, первый русский реформатор, мудрая правительница и дипломат — и жестокая мстительница за убиенного мужа.