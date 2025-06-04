Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Дружбы помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, почетному настоятелю храма Александра Невского города Пскова протоиерею Олегу Тэору в доме Причта Псковского кремля сегодня, 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В качестве сопровождающего вместе с Олегом Тэором на вручении присутствовал настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского, секретарь епархии протоиерей Андрей Вахрушев. Он встретил губернатора и поблагодарил за приезд.
Протоиерей подарил губернатору памятные икону и книгу «Мои воспоминания», написанную самим Олегом Тэором.
«Я благодарю губернатора за его внимание, а также благодарю всех людей, псковичей, потому что это не только моя награда, но и всех жителей. Храни вас Бог», – поделился отец Олег Тэор.
Олег Тэор 56 лет жизни посвятил священническому служению. За это время он побывал во многих «горячих точках», оказывая духовную поддержку воинам во время первой и второй Чеченской кампаний, в Югославии, в Сирии. Отец Олег Тэор также командировался с духовно-просветительской и патриотической миссией в Сербию и Китай. За годы служения протоиерею удалось восстановить воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, построенный в 1908 году как войсковой храм Омского полка. В нем протоиерей Олег Тэор являлся настоятелем более 30 лет. В 2024 году отцу Олегу Тэору присвоен статус почетного настоятеля храма.
Под руководством и при непосредственном участии протоиерея Олега Тэора в 1993 году был восстановлен храм святителя Климента Римского и Петра Александрийского на Ольгинской набережной города Пскова. Усилиями отца Олега Тэора также начал восстанавливаться исторический комплекс древнего Пантелеймоновского монастыря на улице Советской Армии, 117, «Казарма Омского полка» 1893-1894 гг. на улице Мирная, 9 и с 1999 года храм пророка Илии поселка Выбуты, на родине святой равноапостольной княгини Ольги, в котором священник был настоятелем по 2019 год.
В 2002 году был назначен руководителем отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами Российской Федерации. В 2013 году по решению министра обороны Российской Федерации протоиерей Олег Тэор стал помощником командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Протоиерей Олег Тэор ведет работу по восстановлению истории Псковского края. Издаются и бесплатно распространяются печатные издания воинского храма Александра Невского. При храме Александра Невского усилиями отца Олега Тэора собрана и действует обширная библиотека, работает музей боевой славы героев-воинов, музей церковной утвари, икон и народных промыслов.
Благодаря протоиерею Олегу Тэору в храме Александра Невского были установлены позолоченные доски, на которых вписаны имена погибших воинов 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, в честь памяти их подвига в Чеченской Республике.
Особое внимание протоиерей Олег Тэор уделяет духовно-патриотической работе с детьми и молодежью: при храме Александра Невского работает воскресная школа, организуются паломнические поездки, Рождественские праздники, спектакли, лекции и встречи. За значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества отец Олег Тэор одним из первых российских священников был награжден Георгиевским облачением.
8 ноября 2024 года губернатор Псковской области вручил протоиерею Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью», приурочив награждение к 80-летию протоиерея.