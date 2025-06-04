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Михаил Ведерников вручил орден Дружбы протоиерею Олегу Тэору

31.07.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Дружбы помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, почетному настоятелю храма Александра Невского города Пскова протоиерею Олегу Тэору в доме Причта Псковского кремля сегодня, 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В качестве сопровождающего вместе с Олегом Тэором на вручении присутствовал настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского, секретарь епархии протоиерей Андрей Вахрушев. Он встретил губернатора и поблагодарил за приезд.

«Дорогой отец Олег, для меня большая честь вручить вам государственную награду по поручению президента. Владимир Владимирович Путин отметил ваше многолетнее служение Господу, помощь военным, все псковичи тоже про это знают. Вы были с бойцами на самых сложных территориях, в "горячих точках": в Чечне, Югославии, Сирии. Конечно, все к вам относятся с огромным уважением. Я хочу пожелать вам главного – здоровья и Божьей помощи, чтобы все задуманное свершилось», – отметил Михаил Ведерников.
 

Протоиерей подарил губернатору памятные икону и книгу «Мои воспоминания», написанную самим Олегом Тэором. 

«Я благодарю губернатора за его внимание, а также благодарю всех людей, псковичей, потому что это не только моя награда, но и всех жителей. Храни вас Бог», – поделился отец Олег Тэор.

Олег Тэор 56 лет жизни посвятил священническому служению. За это время он побывал во многих «горячих точках», оказывая духовную поддержку воинам во время первой и второй Чеченской кампаний, в Югославии, в Сирии. Отец Олег Тэор также командировался с духовно-просветительской и патриотической миссией в Сербию и Китай. За годы служения протоиерею удалось восстановить воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, построенный в 1908 году как войсковой храм Омского полка. В нем протоиерей Олег Тэор являлся настоятелем более 30 лет. В 2024 году отцу Олегу Тэору присвоен статус почетного настоятеля храма.

Под руководством и при непосредственном участии протоиерея Олега Тэора в 1993 году был восстановлен храм святителя Климента Римского и Петра Александрийского на Ольгинской набережной города Пскова. Усилиями отца Олега Тэора также начал восстанавливаться исторический комплекс древнего Пантелеймоновского монастыря на улице Советской Армии, 117, «Казарма Омского полка» 1893-1894 гг. на улице Мирная, 9 и с 1999 года храм пророка Илии поселка Выбуты, на родине святой равноапостольной княгини Ольги, в котором священник был настоятелем по 2019 год.

В 2002 году был назначен руководителем отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами Российской Федерации. В 2013 году по решению министра обороны Российской Федерации протоиерей Олег Тэор стал помощником командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Протоиерей Олег Тэор ведет работу по восстановлению истории Псковского края. Издаются и бесплатно распространяются печатные издания воинского храма Александра Невского. При храме Александра Невского усилиями отца Олега Тэора собрана и действует обширная библиотека, работает музей боевой славы героев-воинов, музей церковной утвари, икон и народных промыслов.

Благодаря протоиерею Олегу Тэору в храме Александра Невского были установлены позолоченные доски, на которых вписаны имена погибших воинов 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, в честь памяти их подвига в Чеченской Республике.

Особое внимание протоиерей Олег Тэор уделяет духовно-патриотической работе с детьми и молодежью: при храме Александра Невского работает воскресная школа, организуются паломнические поездки, Рождественские праздники, спектакли, лекции и встречи. За значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества отец Олег Тэор одним из первых российских священников был награжден Георгиевским облачением.

8 ноября 2024 года губернатор Псковской области вручил протоиерею Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью», приурочив награждение к 80-летию протоиерея.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Тэор Олег Гаясович
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #награждение
Источник: Псковская Лента Новостей
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