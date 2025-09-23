Церковь / Новости епархии

В Печорах приближаются к завершению масштабные работы по реставрации храма Сорока Севастийских мучеников

На территории храма Сорока Севастийских мучеников, объекта культурного наследия регионального значения, полным ходом идут работы по реставрации и благоустройству. Проект реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», сообщила организация в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

В ходе работы выполнена планировка, в соответствии с проектом. Уложен поребрик и большая часть декоративной плитки. Предстоит работа по устройству газонов и высадке декоративных растений. Для завершающих этапов реставрации храма привезены отделочные материалы. Мраморная плитка для интерьеров. Элементы для воссоздания одного из гранитных крылец.

Сейчас самому зданию постепенно возвращается его «открыточный» вид. Со стен снимают строительные леса, обнажая преображенный фасад. Уже смонтирована архитектурная подсветка, которая будет подсвечивать храм в темное время суток. В интерьерах сохранена историческая печь-голландка. С нее удалены все слои поздней покраски. Также в ближайшие планы входит монтаж водосточной системы, все элементы которой, как и кровля, выполнены из меди.

Реставрацией живописи на стенах и сводах храма занимается бригада псковских специалистов из восьми человек.

Церковь Сорока Севастийских мучеников (1817 года) – памятник регионального значения. В ходе реставрации укреплены стены и фасады, заменены окна и двери, батареи, заменены кровля и полы, отреставрирована главка и шпиль колокольни. На него нанесена позолота. Завершена реставрация уникального резного иконостаса. Его сборка запланирована на последнем этапе, после завершения всех работ в храме.

Такая масштабная реставрация проводится впервые. Завершение работ запланировано к концу этого года.