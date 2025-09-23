Церковь / Новости епархии

В Псковской епархии открывается постоянно действующий кадетский корпус

По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея на базе Паломнического центра Псково-Печерского монастыря открывается постоянно действующий Псковский православный кадетский корпус, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Фото: Псковская епархия

Ориентировочная дата открытия Корпуса – 5 ноября 2025 года. В первом полугодии корпус будет пребывать в Печорах, затем – в городе Пскове. Псков – исторически кадетский город. Кадетский корпус существовал в нём с 1882 по 1918 год.

«Кадетский корпус ставит своей целью подготовку будущих офицеров Русской армии и флота. Воспитание будет организовано в духе православия. Православные кадеты смогут участвовать в Таинствах, жить церковной жизнью. Неправославные абитуриенты могут быть приняты лишь при условии их сочувственного и благоговейного отношения к Православию. Образ жизни будет без роскоши и даже спартанский, пища – простая и здоровая», - сообщили в епархии.

Кадета ожидает глубокий и подробный курс общеобразовательных дисциплин – математики, физики, информатики, биологии и химии; также будет изучаться русская словесность, история, география, социальные науки, английский (для способных и желающих – и немецкий) язык. Особое место будет занимать изучение Закона Божия, который включает догматику, литургику, знакомство с Библией, с учением отцов Церкви, основы церковной истории, церковного искусства. Курс искусств и ремесел возвышает душу и учит работать руками.

Основную роль в подготовке кадет к военной профессии играют специальные дисциплины: тактика, огневая подготовка, морская практика (на реке Великой и на Псковском озере), топография и ориентирование, тактическая медицина, радиосвязь, управление БПЛА и автомототехникой, военная история и военная теория. Корпус ведет кадет по широкой дороги и готовит их к службе в любом виде Вооруженных Сил и роде войск.

Один летний месяц резервируется под лагерные сборы. В осенние, зимние, мартовские каникулы и майские праздники организуются походы, экспедиции и экскурсии по России и дружественным государствам. Но тем, кто тоскует по дому, будет дана возможность увидеться с семьей. Увольнительные в выходные дни могут быть предоставляться при хорошем поведении и если есть, кому передать кадета (родителям или их доверенным лицам).

Прием: 7 и 8 классы (до 20 человек в каждом классе), с дальнейшим естественным ростом до 11 класса.

Временное устройство и аттестация кадет: до юридического устройства КК кадеты для целей аттестации прикрепляются к Филипповской школе (г. Москва), имеющей лицензию и гос.аккредитацию. После получения Корпусом собственной лицензии и

аккредитации кадеты будут переведены в него.

Оплата обучения за каждого конкретного кадета будет определяться исходя из финансовых возможностей семьи. Размер оплаты будет посилен каждой семье.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к Михаилу Поваляеву по номеру: +7 (985) 763-33-32, или на электронную почту: fschool@fschool.ru.