Церковь / Новости епархии

Реставрация гдовской церкви Покрова Богородицы завершена

Реставрация церкви Покрова Богородицы 1897 года в деревне Боровик Гдовского района завершена, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)»

Храм не только обладает статусом памятника федерального значения, но и связан с историей, описанной митрополитом Тихоном (Шевкуновым) в его знаменитой книге «Несвятые святые»: «Отец Досифей, как и многие его возраста монахи Псково-Печерского монастыря, прошел всю войну. Освободившие свою страну, завоевавшие пол Европы, эти совсем еще молодые воины, расплатившись по всем земным долгам, пришли служить Богу Всемогущему. Они ясно понимали, зачем оказались в монастыре и для чего подвизаются здесь насмерть в духовной брани за себя и за тех живых и мертвых своих сверстников, которым не дано было быть призванными на эту самую главную, невидимую миру войну».

Отец Досифей был почти незаметным в монастыре, что является верным признаком истинного высокого подвижника. На приходе он оказался по послушанию архиерею, и тот однажды направил иеромонаха Досифея на время служить в дальнее село Боровик в Покровский храм. Там он остался служить приходским священником.

«Отец Досифей ушел в затвор и поселился в двух километрах по реке, в заброшенном доме на островке среди болот, он по воскресеньям в выдолбленном из елового ствола челноке приплывал в храм причащаться Святых Христовых Тайн…»,— повествует митрополит Тихон.

️На фотофиксации — сегодняшнее состояние церкви и состояние памятника на период 2022 года: угол здания, другие разрушения исторического сруба.

К моменту начала реставрационных работ сохранность памятника, построенного на средства крестьянина Г. А. Ануфриева, была плохой, а его состояние приближалось к аварийному. ️В ходе работ заменена поврежденная обшивка наружных стен, отремонтирована кровля, восполнены утраты деревянного декора.