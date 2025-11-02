Церковь / Новости епархии

В псковском храме пройдёт лекция «О значении числа 40 в православии»

10 ноября в храме князя Александра Невского города Пскова состоится лекция для экскурсоводов и тех, кто интересуется историей родного края, на тему «О значении числа 40 в православии», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Мероприятие начнется в 18:00 в большом зале трапезной.

Лектор – руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова протоиерей Роман Ледин.

Телефоны для справок: +7 (921) 210-25-12, +7 (960) 227-13-52 (Валентина Павловна).