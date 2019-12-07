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Церковь / Новости патриархии

Среди стоящих в руинах храмов России немало «настоящих шедевров архитектуры» - митрополит Тихон

21.02.2020 10:06|ПсковКомментариев: 4

Фото: https://www.instagram.com/vladimir.r.legoyda/?hl=ru

20 февраля в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Патриаршего совета по культуре.

Как сообщает портал патриархия.ру, в мероприятии приняли участие члены Патриаршего совета по культуре, к которым Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со вступительным словом. В частности, Патриарх Кирилл отметил следующее: «Приобщенность к культурному наследию народа является основой национальной идентичности и даже гражданского самосознания. У нас молодые люди зачастую оторваны от культурной традиции, живя как бы в параллельном ей мире. Они ассоциируют себя с лишенной всякого духовного фундамента потребительской культурой, которая порой не только имеет самое низкое качество, но и несет в себе разрушительную силу... Крайне важно, чтобы духовно-нравственная и эстетическая составляющие определяли культурную жизнь нашего народа, в том числе наших молодых современников».

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил о своей инициативе включить в учебный план основной школы культурологическую программу, которая содержала бы основополагающую информацию обо всех сферах российской культуры: изобразительном искусстве, архитектуре, музыке, театре, кинематографе, балете, народном творчестве и т.д. Материалы учебной программы, которые бы охватывали ключевые знания и смыслы отечественной культуры, могли бы преподаваться в рамках уже существующих дисциплин. Предложение получило поддержку руководства министерства просвещения, министерства науки и высшего образования, министерства культуры.

После доклада Его Святейшества состоялась дискуссия, в которой приняли участие Ольга Васильева, митрополит Псковский и Порховский Тихон, ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов, заведующий кафедрой истории Средних веков, президент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Карпов, председатель комитета по культуре Государственной Думы ФС РФ Елена Ямпольская и другие участники встречи.

Затем с докладом, посвященным вопросам восстановления порушенных святынь и государственного финансирования реставрационных работ, выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Патриарший наместник рассказал о восстановлении храмов в Московской областной епархии. По его словам, в частности, одним из главных препятствий в восстановлении церквей сегодня являются непосильные для приходов требования 73 Федерального закона, согласно которому только проектная документация стоит в среднем от 2 до 6 миллионов рублей. «Этой суммы было бы достаточно, чтобы провести противоаварийные и консервационные работы», - сказал владыка. По словам митрополита Ювеналия, назрел вопрос о внесении поправок в законодательство, которые позволили бы упростить и удешевить как сами проектные работы, так и их согласование.

Затем выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон. По словам председателя Патриаршего совета по культуре, в деле сохранения храмов Московская областная епархия - наиболее благополучная. Митрополит Тихон также напомнил, что по благословению Предстоятеля Русской Церкви Патриарший совет по культуре создал реестр всех руинированных и аварийных храмов в России. Всего таких храмов на сегодняшний день - 4636, из них 3 492 - не действующие. Глава Патриаршего совета по культуре отметил, что среди стоящих в руинах храмов немало «настоящих шедевров архитектуры».

«Сумма, которая нужна на восстановление их - огромна, - подчеркнул митрополит Тихон. - С другой стороны, Церковь прилагает множество усилий для этого, как и государство». В 2015-2018 года на 744 объектах шли работы с использованием государственных средств. Однако есть серьезные проблемы с реставрацией храмов, тем более находящихся в отдаленных местах, а также с обеспечением охраны памятников архитектуры, находящихся на стадии консервации.

Также митрополит Тихон сообщил, что по инициативе Его Святейшества Патриарший совет по культуре подал в Государственную Думу РФ проект закона о возможном привлечении волонтеров для участия в работах по консервации храмов.

Генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина выступила с сообщением «Определение приоритетов в реставрации храмов и церковного искусства». По ее мнению, после создания Патриаршим советом по культуре списка руинированных и аварийных храмов следующим шагом должно стать «формирование новой государственной целевой программы по спасению ключевых памятников нашей культуры исходя из их исторической и художественной ценности». Прежде всего, необходимо составить, с привлечением научной и реставрационной общественности, список наиболее ценных с художественной и исторической точки зрения произведений церковного искусства и архитектуры, которым следует уделить приоритетное внимание в программе финансирования реставрации.

Комментируя выступление Елены Гагариной, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил: «Это очень важный вопрос, мы над этим сейчас работаем. У нас уже есть представление о примерных объемах работ. Объемы - колоссальные! И, конечно, Церковь опираясь только на свои ресурсы, не способна реализовать эту программу. Эта программа должна поддерживаться государством, но для этого государство должно осознать приоритетность этой работы».

Итоги заседания подвел председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Теги: #РПЦ #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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