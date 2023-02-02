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Икону Божией Матери «Живоносный Источник» чтят православные в пятницу Светлой седмицы

В пятницу Светлой седмицы православные чтят икону Божией Матери «Живоносный Источник». Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Сколько живоносных целебных источников, освященных благодатной силой Матери Божией, знает мир. Струятся они и в Иерусалиме, и в Греции, благодатным потоком напояют Россию в Почаеве, Троице-Сергиевой лавре, Сарове, Дивееве, Пюхтицах и других местах. Небесная наша Матерь избрала водные источники одним из средств обильного излияния Своей благодати. Так, совершенно особым, никогда не иссякающим источником милостей и благодати для мира стала любовь Матери Божией. Она Сама и есть тот самый главный источник, сила которого побеждает и немощи наши, и козни вражии», – процитировали в обители слова старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Напомним, Светлая седмица – это торжественная праздничная неделя после Пасхи, её отличительной особенностью является то, что многие части богослужения в храмах не читаются, а поются.